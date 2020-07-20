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Гаттузо обеспокоен ростом числа заболевших коронавирусом в Барселоне

08:30
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо признался, что он «обеспокоен» из-за резкого роста числа случаев коронавируса в столице Каталонии. Неаполитанцам предстоит провести в Испании ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Барселоны».

— Я ничего не понял из возможных мер УЕФА, потому что это не моя работа. Это для президента и его ребят. Мы, конечно, обеспокоены, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — После коронавируса мы играем в другой вид спорта.

Ранее сообщалось, что УЕФА будет готов перенести матч из Барселоны, если ситуация с распространением коронавируса в Каталонии ухудшится. Игра намечена на 16 августа. Первая встреча в Неаполе завершилась вничью со счетом 1:1.

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