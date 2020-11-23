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Гаттузо — о поражении от «Милана»: «Кажется, что сейчас Ибрагимович сильнее, чем был 10-12 лет назад»

03:05
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:3).

— Ошибки могут случаться, не стоит зацикливаться на каких-то отдельных, — назад приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia. - Мы сделали все сами, так как создавали моменты, создавали их шансы. Надо поднять планку. Это моя проблема, потому что, очевидно, я не могу заставить команду подходить к определенным матчам правильно. Я говорю об этом уже несколько месяцев. Я вижу отношение, которое мне не нравится, и мне больно от этого. Нам нужно разобраться с этим аспектом как можно скорее.

«Милан» верит в Ибрагимовича. Кажется, что сейчас он даже сильнее, чем был 10-12 лет назад.

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