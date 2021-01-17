Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался о победном матче 18-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (6:0).

«Может показаться, что матч с «Фиорентиной» был легким, но это не так. Гол Инсинье стал переломным. Потом соперник потерял некоторый запал. Нам удалось реализовать каждый момент. Отличная игра, такая же нужна в среду», — цитирует Гаттузо DAZN.

После 18 туров серии A «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице. 20 января подопечные Гаттузо сыграют с «Ювентусом» в финале Суперкубка Италии.