Гаттузо: «Никто не является фаворитом в матче против «Аталанты»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после ничьей с «Аталантой» в 1/2 финала Кубка Италии отметил, что против такого соперника тяжело играть.

— Никто не является фаворитом в матче против «Аталанты», — цитирует RAI Sport Гаттузо. — Они давят по всему полю, сочетают физическую мощь с отличной техникой. Мы перешли на 3-4-3, но также должны были сделать некоторый изменения, чтобы да игрокам отдых. Мы очень хорошо играли в защите, могли сделать больше, но тогда не узнали, чего на данный момент нам немного не хватает. Нам нужно больше работать. Это дает нам больший баланс в защите, но мы также неизбежно что-то теряем, когда идем вперед.