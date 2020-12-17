Гаттузо не понимает, почему в Италии игроков наказывают за ругательства

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо считает, что Лоренцо Инсинье не следовало удалять в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Интером». Неаполитанцы на 71-й минуте остались в меньшинстве.

— Это происходит только в Италии, — цитирует Football Italia Гаттузо. — Я сказал рефери, что за две минуты до красной карточки он похвалил Инсинье за то, как вел себя в роли капитана, а через две минуты удалил его. Нельзя удалять игрока, особенно капитана, за то, что он высказался в адрес судьи по поводу сомнительного пенальти. В Англии и Шотландии судьям все время пихают, и ничего не происходит. Только в Италии игроков удаляют за подобные вещи. Когда я был игроком, это была часть спорта. Рефери должен проявлять здравый смысл и понимать, что после сомнительного пенальти игрок может сказать. Инсинье даже не говорил в агрессивной манере.