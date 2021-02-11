Гаттузо не думает о возможном увольнении из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после поражения от «Аталанты» в 1/2 финала Кубка Италии (1:3) ответил на вопрос о своем будущем. В следующем матче неаполитанцы сыграют с «Ювентусом».

— Я не знаю, будет ли игра с «Ювентусом» решающей, вы должны спросить у руководства клуба, — цитирует Football Italia Гаттузо. — Капитан корабля — это я, когда дела идут плохо, виноват капитан. Я не могу думать о матче с «Юве» как о предпоследнем или последнем шансе, я должен работать. Я тренер, и обязан стараться до конца.