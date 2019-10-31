Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Удинезе», сообщает Sky Sport Italia. Руководство клуба рассматривает вариант с увольнением Игора Тудора после двух разгромных поражений подряд — от «Аталанты» (1:7) и «Ромы» (0:4). С римлянами «Удинезе» большую часть матча играл в большинстве.

Гаттузо является главным кандидатом. Также на этот пост претендуют Паскуале Марино и Стефано Колантуоно. «Удинезе» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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