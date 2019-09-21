Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио». Как сообщает Il Messaggero, руководство римского клуба разочаровано стартом сезона под началом Симоне Индзаги и рассматривает возможность замены тренера.

Отметим, что «Лацио» связывали с Гаттузо еще минувшим летом, но тогда римляне приняли решение сохранить Индзаги. После поражений от СПАЛ и «Клужа» президент «Лацио» Клаудио Лотито связался с Гаттузо, сообщает источник.