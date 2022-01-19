Гаттузо может возглавить «Дженоа»

«Дженоа» продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Андрея Шевченко. По информации журналиста Альфредо Педуллы, клуб рассматривает кандидатуру Дженнаро Гаттузо.

«Дженоа» уже провел предварительные переговоры с итальянским специалистом, последним клубом которого была «Фиорентина». Он возглавил команду в конце мая 2021 года, а июне покинул пост из-за разногласий с руководством.

«Дженоа» занимает 19-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков в 22 матчах.