Гаттузо может пропустить ближайший матч серии А из-за симптомов гриппа
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может пропустить матч чемпионат Италии против «Беневенто», сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, у итальянского специалиста симптомы гриппа — у него сильно болело горло и была повышенная температура после матча Лиги Европы против АЗ. При этом тест на коронавирус оказался отрицательным.
Тем не менее, Гаттузо по-прежнему не очень хорошо себя чувствует, и если ситуация не улучшится, он может пропустить ближайший матч серии А против «Беневенто» 25 октября.
«Наполи» после четырех матчей занимает третье место в турнирной таблице серии А, имея в активе 9 очков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.