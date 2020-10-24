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Гаттузо может пропустить ближайший матч серии А из-за симптомов гриппа

13:11
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может пропустить матч чемпионат Италии против «Беневенто», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, у итальянского специалиста симптомы гриппа — у него сильно болело горло и была повышенная температура после матча Лиги Европы против АЗ. При этом тест на коронавирус оказался отрицательным.

Тем не менее, Гаттузо по-прежнему не очень хорошо себя чувствует, и если ситуация не улучшится, он может пропустить ближайший матч серии А против «Беневенто» 25 октября.

«Наполи» после четырех матчей занимает третье место в турнирной таблице серии А, имея в активе 9 очков.

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