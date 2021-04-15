Гаттузо может покинуть «Наполи» и стать главным тренером «Фиорентины» Кокорина
20:12
Дженнаро Гаттузо может покинуть пост главного тренера «Наполи» в конце сезона, утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, 43-летний итальянский специалист возглавит «Фиорентину».
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо и Гаттузо родом из итальянского региона Калабрия. При этом хозяин клуба ранее заявлял, что хотел бы видеть специалиста в команде.
«Наполи» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — 30 баллов и 15-я строчка.
За «фиалок» выступает российский форвард Александр Кокорин.
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