Гаттузо будет получать в «Фиорентине» 2 миллиона евро в год
22:52
В «Фиорентине» уверены, что смогут договориться с Дженнаро Гаттузо, который является основным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Клуб из Флоренции предлагает специалисту контракт на два года Гаттузо будет получать 2 миллиона евро за сезон.
В настоящий момент «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков.
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