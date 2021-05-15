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Гаттузо будет получать в «Фиорентине» 2 миллиона евро в год

22:52
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В «Фиорентине» уверены, что смогут договориться с Дженнаро Гаттузо, который является основным кандидатом на пост главного тренера клуба, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Клуб из Флоренции предлагает специалисту контракт на два года Гаттузо будет получать 2 миллиона евро за сезон.

В настоящий момент «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 39 очков.

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