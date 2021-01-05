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Гаттузо близок к подписанию нового контракта с «Наполи»

12:00
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо в скором времени подпишет новый контракт с клубом, сообщает Il Mattino.

Новое соглашение специалиста будет рассчитано до лета 2023 года. 42-летний специалист намерен еще раз встретится с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить будущее команды.

После 14-ти туров серии A «Наполи» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 28 баллов.

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