Гасперини: «Я мог бы быть богаче в АПЛ, но менее счастливым»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал 200-ю победу в серии А и поделился мнением о возможной работе в АПЛ.

«Я надеюсь, что смогу одержать еще много побед, так как не припомню ни одной легкой.

Счастлив в Италии, в Бергамо, образ жизни имеет большое значение. Иногда я думаю об АПЛ. Я мог бы быть богаче там, но менее счастливым. Ведь живу я не только на поле» , — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

63-летний специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Ранее в серии А он работал с «Дженоа», «Палермо» и «Интером».