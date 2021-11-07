Гасперини: «Я мог бы быть богаче в АПЛ, но менее счастливым»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал 200-ю победу в серии А и поделился мнением о возможной работе в АПЛ.
«Я надеюсь, что смогу одержать еще много побед, так как не припомню ни одной легкой.
Счастлив в Италии, в Бергамо, образ жизни имеет большое значение. Иногда я думаю об АПЛ. Я мог бы быть богаче там, но менее счастливым. Ведь живу я не только на поле» , — приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
63-летний специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Ранее в серии А он работал с «Дженоа», «Палермо» и «Интером».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/gasperini-id-be-richer-but-less-happy-in-premier-league/
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