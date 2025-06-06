Гасперини стал главным тренером «Ромы»

Итальянский тренер Джан Пьеро Гасперини возглавил «Рому», сообщает пресс-служба римлян.

Специалист подписал контракт до 2028 года.

«Карьера Гасперини характеризуется креативной тактикой, упорным трудом и исключительным развитием игроков. Добро пожаловать в клуб, мистер. Вперед, «Рома», — говорится в сообщении клуба.

«Рома» в прошлом сезоне набрала 69 очков и заняла пятое место в таблице серии А. Клуб выступит в Лиге Европы в сезоне-2025/26.

Гасперини возглавлял «Аталанту» с 2016 года. В сезоне-2023/24 итальянец привел команду к победе в Лиге Европы. Также с ним бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии.