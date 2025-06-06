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6 июня 2025, 18:01

Гасперини стал главным тренером «Ромы»

Руслан Минаев
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Global Look Press

Итальянский тренер Джан Пьеро Гасперини возглавил «Рому», сообщает пресс-служба римлян.

Специалист подписал контракт до 2028 года.

«Карьера Гасперини характеризуется креативной тактикой, упорным трудом и исключительным развитием игроков. Добро пожаловать в клуб, мистер. Вперед, «Рома», — говорится в сообщении клуба.

«Рома» в прошлом сезоне набрала 69 очков и заняла пятое место в таблице серии А. Клуб выступит в Лиге Европы в сезоне-2025/26.

Массимилиано Аллегри, Джан Пьеро Гасперини и&nbsp;Маурицио Сарри.Жаркое лето тренерских перестановок в Италии. Чего ждать от Аллегри в «Милане», Гасперини в «Роме» и Сарри в «Лацио»

Гасперини возглавлял «Аталанту» с 2016 года. В сезоне-2023/24 итальянец привел команду к победе в Лиге Европы. Также с ним бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии.

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Футбол
ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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