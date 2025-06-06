Гасперини стал главным тренером «Ромы»
Итальянский тренер Джан Пьеро Гасперини возглавил «Рому», сообщает пресс-служба римлян.
Специалист подписал контракт до 2028 года.
«Карьера Гасперини характеризуется креативной тактикой, упорным трудом и исключительным развитием игроков. Добро пожаловать в клуб, мистер. Вперед, «Рома», — говорится в сообщении клуба.
«Рома» в прошлом сезоне набрала 69 очков и заняла пятое место в таблице серии А. Клуб выступит в Лиге Европы в сезоне-2025/26.
Гасперини возглавлял «Аталанту» с 2016 года. В сезоне-2023/24 итальянец привел команду к победе в Лиге Европы. Также с ним бергамаски четырежды становились бронзовыми призерами чемпионата Италии.
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|Интер
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
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|0
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|0-0
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5
|Милан
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|0
|0
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|0-0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
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|0
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|0-0
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8
|Болонья
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|0
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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