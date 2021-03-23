Гасперини, Спаллетти и Симоне Индзаги могут сменить Пирло в «Ювентусе»
02:27
Руководство «Ювентуса» определилась с кандидатами, которые могут заменть главного тренера Андреа Пирло, сообщает La Repubblica.
По сведениям источника, возможным сменщиком 41-летнего итальянца могут стать Джан Пьеро Гасперини, Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти. При этом у туринцев не хватает средств для того, чтобы нанять Юргена Клоппа или Хосепа Гвардиолы.
Положение Пирло ухудшилось после того, как «Ювентус» уступил в серии А «Беневенто» (0:1). Туринцы выбыли из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а также расположились на четвертом месте в чемпионате Италии.
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