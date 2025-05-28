Гасперини сообщил руководству «Аталанты» о своем уходе
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини планирует покинуть клуб этим летом, сообщил в соцсети Nitter журналист Маттео Моретто. Действующий контракт специалиста рассчитано до 2026 года.
По информации источника, решение, принятое тренером, уже доведено до сведения руководства клуба.
Итальянский специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года. В этом сезоне команда набрала 74 очка и заняла 3-е место в серии А.
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
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9
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10
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11
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12
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13
|Парма
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|0-0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
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20
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
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|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
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|Интер – Монца
|- : -
|23.08
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|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
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|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
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