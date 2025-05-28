Гасперини сообщил руководству «Аталанты» о своем уходе

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини планирует покинуть клуб этим летом, сообщил в соцсети Nitter журналист Маттео Моретто. Действующий контракт специалиста рассчитано до 2026 года.

По информации источника, решение, принятое тренером, уже доведено до сведения руководства клуба.

Итальянский специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года. В этом сезоне команда набрала 74 очка и заняла 3-е место в серии А.