Гасперини считает, что «Аталанте» еще рано думать о скудетто

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в 16-м туре чемпионате заверил, что команда не думает о первом месте.

«Скудетто? Давайте лучше подумаем о следующем матче в Лиги чемпионов, - цитирует специалиста Get Italian Football News. – Впереди у нас решающий матч. В серии А у нас еще долгая дорога. Что касается скудетто, то я знаю, что люди говорят об этом, но в реальности мы никогда не были на первом месте. Никогда. Когда мы доберемся туда, тогда я скажу, что мы можем побороться за скудетто.

«Интер» был на первом месте, как и «Наполи», и «Милан». А мы максимум были вторыми несколько туров в прошлом сезоне. Как команда может бороться за титул, если она никогда не была лидером? Мы ни от чего отказываемся, но факт есть факт. Мы отстаем на четыре очка от лидера, и это довольно много, если учесть какие соперники у нас впереди»

В составе победителей забивали Руслан Малиновский, Мерих Демирал и Ремо Фройлер.