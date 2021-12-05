Гасперини считает, что «Аталанте» еще рано думать о скудетто
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в 16-м туре чемпионате заверил, что команда не думает о первом месте.
«Скудетто? Давайте лучше подумаем о следующем матче в Лиги чемпионов, - цитирует специалиста Get Italian Football News. – Впереди у нас решающий матч. В серии А у нас еще долгая дорога. Что касается скудетто, то я знаю, что люди говорят об этом, но в реальности мы никогда не были на первом месте. Никогда. Когда мы доберемся туда, тогда я скажу, что мы можем побороться за скудетто.
«Интер» был на первом месте, как и «Наполи», и «Милан». А мы максимум были вторыми несколько туров в прошлом сезоне. Как команда может бороться за титул, если она никогда не была лидером? Мы ни от чего отказываемся, но факт есть факт. Мы отстаем на четыре очка от лидера, и это довольно много, если учесть какие соперники у нас впереди»
В составе победителей забивали Руслан Малиновский, Мерих Демирал и Ремо Фройлер.
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