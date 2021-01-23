Гасперини считает, что «Аталанта» провела один из лучших матчей при нем

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил свою команду за матч 19-го тура чемпионата Италии против «Милана» (3:0).

«Иличич провел отличный матч, хотя были ситуации, в которых он может играть лучше, — цитирует специалиста Football Italia. — Это один из лучших наших матчей с тех пор, как я здесь. Все провели отличный матч. Нам удалось это против лидера серии А, зимнего чемпиона. Этим вечером мы были лучше во всех отношениях, и это очень приятно.

После матча с «Ливерпулем», где мы ужасным образом пропустили пять мячей, мы сделали выводы и внесли необходимые изменения. Мы больше давим на соперника, что позволяет нам защитить нашу линию обороны. Мы это делаем уже несколько недель».

62-летний специалист работает в «Аталанте» с 2016 года.