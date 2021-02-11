Гасперини посвятил фанатам выход в финал Кубка Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини посвятил болельщикам победу над «Наполи» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии (3:1). Также он добавил, что пока не время думать о финале против «Ювентуса».

«Это большое удовлетворение, — цитирует Football Italia Гасперини. — Мы посвящаем этот успех фанатам. Жалко, что не можем прожить с ними эти моменты, но выход в финал — признак преемственности. Мы подумаем о финале позже. Для нас выход в финал — это уже большой успех. Мы будем играть против такой выдающейся команды, как «Ювентус», с которой сложно бороться. Сейчас же у «Аталанты» много важных игр, мы встретимся с «Реалом». Это будет событием для Бергамо».

Финал Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» состоится 19 мая. Место проведения станет известно позднее.