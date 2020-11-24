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Гасперини покинет «Аталанту» только ради «Ювентуса»

18:11
Джан Пьеро Гасперини. Фото AFP
Джан Пьеро Гасперини. Фото AFP
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть Бергамо только ради «Ювентуса», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Bergamo. Недавно специалист продлил контракт с клубом до 2023 года.

«Мы обговорили с президентом наши цели и пути их достижения, — сказал Гасперини. — Последние пять лет «Аталанта» находится на высоком уровне и постоянно прогрессирует. Не думаю, что найдется много мест, где можно было бы работать так же успешно».

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