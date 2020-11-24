Гасперини покинет «Аталанту» только ради «Ювентуса»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть Бергамо только ради «Ювентуса», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere di Bergamo. Недавно специалист продлил контракт с клубом до 2023 года.

«Мы обговорили с президентом наши цели и пути их достижения, — сказал Гасперини. — Последние пять лет «Аталанта» находится на высоком уровне и постоянно прогрессирует. Не думаю, что найдется много мест, где можно было бы работать так же успешно».