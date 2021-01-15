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Гасперини поделился впечатлением от игры Миранчука в матче против «Кальяри»

12:12
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлением от игры полузащитника Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1).

«Он показал, что это его позиция, в будущем он также cможет играть вместо Иличича. Он хорошо распоряжался мячом, действовал уверенно.

Мы увидели, что Миранчук, Шутало, Мехле могут прогрессировать. Все эти игроки могут нам пригодиться», — цитирует Гасперини TuttoAtalanta.

Счет в этой встрече был открыт на 43-й минуте именно Алексеем Миранчуком. 26 января «Аталанта» сыграет в 1/4 финала Кубка Италии с победителем пары «Лацио» — «Парма».

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