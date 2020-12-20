Гасперини отметил Миранчука после победы над «Ромой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 13-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:1) отметил игру полузащитника Алексея Миранчука. 25-летний российский футболист вышел на поле на 81-й минуте встречи.

«Иличич — самый сильный наш игрок, когда набирает форму. Он качественно усиливает команду. Это знают все. Он немного нестабилен и может потерять уверенность. Но если он находится в оптимальной форме...

Очень доволен Малиновским и Миранчуком, — приводит слова тренера Football Italia. — Еще во вторник они были на самоизоляции из-за коронавируса. У нас больше шансов выступать хорошо, когда у нас больше вариантов в составе

Ситуация с Гомесом? Когда злится тренер — это плохо. Когда злится президент клуба — все намного сложнее. Я больше не буду отвечать на вопросы об этом. Клуб разберется».

В текущем сезоне Миранчук провел 6 матчей за клуб из Бергамо и забил два гола.

«Аталанта» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. «Рома» — 24 балла и 4-я строчка.