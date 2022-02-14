Гасперини отказался разговаривать со СМИ после ничьей с «Ювентусом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался разговаривать с журналистами после матча 25-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

Вместо Гасперини к СМИ вышел директор команды Умберто Марино, который раскритиковал судейский анализ игры со стороны экс-арбитра и эксперта DAZN.

«Давайте будем серьезными и прокомментируем инциденты на предмет того, как они трактуются в других матчах и в сегодняшней игре. Я говорю, что это была красная карточка и пенальти, и то, и другое вполне очевидны. Это была очень хорошая игра «Аталанты», у нас был правильный настрой, но в последние минуты нам не хватало удачи. Мы должны похвалить тех, кто играл сегодня, поскольку они показали против великого «Ювентуса», что они были на том же уровне», — приводит слова Марино DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Аталанта» с 44 очками — на пятой строчке.