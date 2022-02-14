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Сегодня, 01:53

Гасперини отказался разговаривать со СМИ после ничьей с «Ювентусом»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался разговаривать с журналистами после матча 25-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

Вместо Гасперини к СМИ вышел директор команды Умберто Марино, который раскритиковал судейский анализ игры со стороны экс-арбитра и эксперта DAZN.

«Давайте будем серьезными и прокомментируем инциденты на предмет того, как они трактуются в других матчах и в сегодняшней игре. Я говорю, что это была красная карточка и пенальти, и то, и другое вполне очевидны. Это была очень хорошая игра «Аталанты», у нас был правильный настрой, но в последние минуты нам не хватало удачи. Мы должны похвалить тех, кто играл сегодня, поскольку они показали против великого «Ювентуса», что они были на том же уровне», — приводит слова Марино DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Аталанта» с 44 очками — на пятой строчке.

ФК Аталанта
ФК Ювентус
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
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3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 25 13 7 5 37-22 46
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
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 Рома 25 12 4 9 42-32 40
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Милан – Сампдория
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Верона – Удинезе
 4 : 0
13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
 1 : 1
13.02 17:00
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 1 : 1
13.02 20:00
Сассуоло – Рома
 2 : 2
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Аталанта – Ювентус
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Верона

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Ромеро Луис Альберто

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Интер

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Рома

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