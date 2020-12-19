Гасперини отказался говорить о ситуации с Гомесом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отказался говорить о ситуации, которая сложилась с капитаном команды Алехандро Гомесом. Сообщалось, что у тренера конфликт с футболистом и теперь нападающий намерен покинуть клуб в январе.

«Нас ждет игра с «Пармой». Это будет сложный матч, — цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport. — Я хочу говорить о футболе. Нужно сосредоточиться на предстоящем матче. Я считаю, что у нас в команде несколько капитанов».

В текущем сезоне Гомес провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.