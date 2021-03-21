Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гасперини остался доволен игрой Миранчука в матче «Аталанты» с «Вероной»

17:51
Алексей Миранчук. Фото ФК &quot;Аталанта&quot;
Алексей Миранчук. Фото ФК &quot;Аталанта&quot;
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в матче чемпионата Италии с «Вероной» (2:0).

Футболист провел на поле 64 минуты.

«Понравился настрой команды. Смена схемы — способ заставить лучше играть. Очень раз за Миранчука, он провел отличную игру», — цитирует Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

25-летний Миранчук впервые за почти два месяца попал в стартовый состав «Аталанты». Россиянин начал гостевой матч 28-го тура серии А с «Вероной» с первых минут на привычной позиции левого атакующего полузащитника.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...