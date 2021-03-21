Гасперини остался доволен игрой Миранчука в матче «Аталанты» с «Вероной»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в матче чемпионата Италии с «Вероной» (2:0).
Футболист провел на поле 64 минуты.
«Понравился настрой команды. Смена схемы — способ заставить лучше играть. Очень раз за Миранчука, он провел отличную игру», — цитирует Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
25-летний Миранчук впервые за почти два месяца попал в стартовый состав «Аталанты». Россиянин начал гостевой матч 28-го тура серии А с «Вероной» с первых минут на привычной позиции левого атакующего полузащитника.
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