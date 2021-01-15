Гасперини остался доволен игрой «Аталанты» в матче с «Кальяри»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру своих футболистов в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1).

«Отлично играли, «Аталанта» находится в хорошей форме. Но если мы научимся четче реализовывать моменты и раньше заканчивать игры, будет намного лучше.

Впереди еще много матчей, но мы уже выстроили игру футболистов, у которых не было достаточно игрового времени. Они проделали хорошую работу, что позволяет мне расширить количество опций", — цитирует Гасперини RAI Sport.

Счет в этой встрече был открыт на 43-й минуте российским полузащитником Алексеем Миранчуком. 26 января «Аталанта» сыграет в 1/4 финала Кубка Италии с победителем пары «Лацио» — «Парма».