Гасперини объяснил замену Миранчука в матче против «Удинезе»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1). Россиянин впервые вышел в основном составе в матче серии А, но был заменен в середине второго тайма.

«Мы пошли на некоторые перемены в составе. Учитывая, что команда играет в таком плотном графике, это было необходимо, — приводит слова тренера Sky Sport Italia. — Миранчук обладает хорошими качествами. Но нам нужны атакующие навыки, которые он пока не может продемонстрировать. Уверен, в будущем он сможет их показать».

До этого Миранчук провел в чемпионате Италии девять матчей, каждый раз выходя на замену. На его счету один матч за клуб в стартовом составе — 14 января он с первых минут сыграл в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1) и отметился голом.