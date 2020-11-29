Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:2).

«Я думаю, что больше, чем за матчи Лиги чемпионов, мы платим за игры сборных. Потому что игроки покидают нас, путешествуют по миру и возвращаются в разном состоянии. «Верона» сделала очень мало, но этого было достаточно, чтобы максимально использовать свои шансы. Мы создали множество возможностей, но у нас появилась некоторая усталость. Коронавирус уменьшил наши возможности, поэтому мы не были такими острыми в атаке.

Я не доволен результатом, поскольку мы упустили прекрасную возможность, но в целом доволен игрой», — приводит слова Гасперини DAZN.