Гасперини — о поражении от «Вероны»: «Коронавирус уменьшил наши возможности, мы не были такими острыми в атаке»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:2).
«Я думаю, что больше, чем за матчи Лиги чемпионов, мы платим за игры сборных. Потому что игроки покидают нас, путешествуют по миру и возвращаются в разном состоянии. «Верона» сделала очень мало, но этого было достаточно, чтобы максимально использовать свои шансы. Мы создали множество возможностей, но у нас появилась некоторая усталость. Коронавирус уменьшил наши возможности, поэтому мы не были такими острыми в атаке.
Я не доволен результатом, поскольку мы упустили прекрасную возможность, но в целом доволен игрой», — приводит слова Гасперини DAZN.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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