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Гасперини — о поражении от «Вероны»: «Коронавирус уменьшил наши возможности, мы не были такими острыми в атаке»

01:35
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:2).

«Я думаю, что больше, чем за матчи Лиги чемпионов, мы платим за игры сборных. Потому что игроки покидают нас, путешествуют по миру и возвращаются в разном состоянии. «Верона» сделала очень мало, но этого было достаточно, чтобы максимально использовать свои шансы. Мы создали множество возможностей, но у нас появилась некоторая усталость. Коронавирус уменьшил наши возможности, поэтому мы не были такими острыми в атаке.

Я не доволен результатом, поскольку мы упустили прекрасную возможность, но в целом доволен игрой», — приводит слова Гасперини DAZN.

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