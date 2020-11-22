Гасперини — о ничьей со «Специей»: «Мы создали много возможностей, но не реализовали их»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Специи» (0:0).
«Мы играли против команды, которая находится в отличной форме, они были сосредоточены в защите в течение всех 90 минут. Мы создали много возможностей, но не реализовали их.
«Аталанта» не изменила своих целей, мы продолжаем искать игроков с перспективами на будущее. Мы не можем сказать, что сегодня произошла ротация составов, потому что мы выпустили игроки основы», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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