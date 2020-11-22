Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Специи» (0:0).

«Мы играли против команды, которая находится в отличной форме, они были сосредоточены в защите в течение всех 90 минут. Мы создали много возможностей, но не реализовали их.

«Аталанта» не изменила своих целей, мы продолжаем искать игроков с перспективами на будущее. Мы не можем сказать, что сегодня произошла ротация составов, потому что мы выпустили игроки основы», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.