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Гасперини: «Не знаю, сможет ли Миранчук стать заменой Иличичу»

21:50
Алексей Миранчук. Фото "Аталанта"
Алексей Миранчук. Фото "Аталанта"
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини перед матчем 18-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» оценил потенциал хавбека команды Алексея Миранчука. 25-летний россиянин перешел в клуб из Бергамо в летнее трансферное окно и на данный момент забил 3 мяча в 11 голах во всех турнирах.

— Алексей Миранчук был какое-то время недоступен из-за травм и коронавируса, — цитирует Football Italia Гасперини. — Не знаю, сможет ли он стать заменой Йосипу Иличичу, он очень качественный игрок, но ему нужно обрести стабильность, а мне адаптироваться к его характеристикам.

Примечательно, что все три гола Миранчук провел в дебютных матчах в трех разных турнирах: чемпионате, Кубке Италии и Лиге чемпионов.

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