Гасперини назвал сумасшедшим арбитра, который отменил гол Малиновского

Стало известно, почему главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был удален в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (0:1).

Как сообщает DAZN, специалист протестовал против отмены гола Руслана Малиновского. После консультации с ВАР был зафиксирован офсайд у Ханса Хатебура.

Источник указывает, что тренер крикнул арбитру, что он сумасшедший, за что и получил красную карточку. Команда доигрывала матч уже без него.

Единственный гол забил Кшиштоф Пентек. Россияне Александр Кокорин («Фиорентина») и Алексей Миранчук «Аталанта» в матче не участвовали.