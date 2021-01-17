Гасперини назвал ничью «Аталанты» с «Дженоа» случайностью

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от матча 18-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (0:0).

— У «Дженоа» были хорошие моменты в первом тайме, но нужно смотреть на все 90 минут, — цитирует Sky Sports Гасперини. — Мы доминировали во втором таме, и безголевая ничья — случайный результат.

У нас все получалось, и пусть мы не забили, но зато выложились по полной и остановили их контратаки во второй половине.

Трудно пробить оборону в таких матчах, но если бы мы забили, то все было бы иначе.