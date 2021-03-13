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Гасперини настраивается на матч с «Реалом»

04:49
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Специей» (3:1) в серии А отметил, что сосредоточен на игре против «Реала» в Лиге чемпионов. Еврокубковая встреча состоится во вторник, 16 марта.

«Отправимся на матч с «Реалом» не ради прогулки. В первой игре мы много оборонялись. Надеемся, что сможем пройти дальше. Мы гордимся тем, что играем в бескомпромиссной жеребьевке», — сказал Гасперини Sky Sport Italia.

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