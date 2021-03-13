Гасперини настраивается на матч с «Реалом»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Специей» (3:1) в серии А отметил, что сосредоточен на игре против «Реала» в Лиге чемпионов. Еврокубковая встреча состоится во вторник, 16 марта.
«Отправимся на матч с «Реалом» не ради прогулки. В первой игре мы много оборонялись. Надеемся, что сможем пройти дальше. Мы гордимся тем, что играем в бескомпромиссной жеребьевке», — сказал Гасперини Sky Sport Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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