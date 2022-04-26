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Сегодня, 13:32

Гасперини может сменить Спаллетти в «Наполи»

Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может занять аналогичный пост в «Наполи», информирует La Gazzetta dello Sport.

Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис недоволен последними результатами команды под руководством Лучано Спаллетти, поэтому по кончании сезона экс-тренер «Зенита» может покинуть команду.

Соглашение Спаллетти с «Наполи» рассчитано еще на два года. Поэтому в случае увольнения 63-летнему итальянскому специалисту выплатят неустойку в размере 6 миллионов евро.

«Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии почти лишились шансов на борьбу за чемпионство.

ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
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И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 33 11 10 12 38-32 43
12
 Удинезе 33 9 13 11 49-52 40
13
 Болонья 33 10 9 14 37-47 39
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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38 тур
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 - : -
27.04 21:15
Болонья – Интер
 - : -
5.05 19:00
Салернитана – Венеция
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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