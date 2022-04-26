Гасперини может сменить Спаллетти в «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может занять аналогичный пост в «Наполи», информирует La Gazzetta dello Sport.

Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис недоволен последними результатами команды под руководством Лучано Спаллетти, поэтому по кончании сезона экс-тренер «Зенита» может покинуть команду.

Соглашение Спаллетти с «Наполи» рассчитано еще на два года. Поэтому в случае увольнения 63-летнему итальянскому специалисту выплатят неустойку в размере 6 миллионов евро.

«Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии почти лишились шансов на борьбу за чемпионство.