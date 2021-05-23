Гасперини может сменить Пирло в «Ювентусе»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может возглавить «Ювентус», сообщает Calciomercato.
По данным источника, руководство туринского клуба видит в 63-летнем специалисте потенциальную замену Андреа Пирло. Тренер может покинуть команду, если «Ювентус» не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.
Перед последним туром серии А клуб занимает 5-е место в турнирной таблице. Чтобы занять 4-е место, нужно, чтобы «Аталанта» либо выиграла в матче с «Миланом», либо сыграла вничью.
Вчера, 22 мая, сообщалось, что Гасперини не собирается покидать «Аталанту».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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