Гасперини может покинуть «Аталанту». Команда разделилась на два лагеря
18:04
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть команду после группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Sport Mediaset.
По сведениям источника, игроки команды из Бергамо разделились на два лагеря — одни поддерживают Гасперини, другие нет. При этом обе стороны готовы объединиться перед матчем против «Аякса» — победа или ничья во встрече позволит «Аталанте» выйти в плей-офф. Ожидается, что Гасперини примет решение о своем будущем после этой игры.
Ранее капитан «Аталанты» Алехандро Гомес вступил в перепалку с Гасперини в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1), после чего тренер заменил форварда в перерыве.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю