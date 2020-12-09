Гасперини может покинуть «Аталанту». Команда разделилась на два лагеря

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть команду после группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, игроки команды из Бергамо разделились на два лагеря — одни поддерживают Гасперини, другие нет. При этом обе стороны готовы объединиться перед матчем против «Аякса» — победа или ничья во встрече позволит «Аталанте» выйти в плей-офф. Ожидается, что Гасперини примет решение о своем будущем после этой игры.

Ранее капитан «Аталанты» Алехандро Гомес вступил в перепалку с Гасперини в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1), после чего тренер заменил форварда в перерыве.