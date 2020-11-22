Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после завершения матча 8-го тура чемпионата Италии против «Специи» (0:0) посетовал, что команда не могла готовиться в нормальном режиме из-за отсутствия многих игроков, которые выступали за свои сборные.

«Я всегда считал, что для игроков выступление за сборную — это честь и мотивация, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — Их не было больше недели, они возвращаются в пятницу, а игра — в субботу. Такого в моей карьере еще не было.

Не лучшая ситуация по сравнению с клубами, которые не сталкиваются с этим, но ничего не поделаешь. Мы должны стараться играть как можно лучше».