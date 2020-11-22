Гасперини: «Футболистов не было больше недели, они возвращаются в пятницу, а игра — в субботу»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после завершения матча 8-го тура чемпионата Италии против «Специи» (0:0) посетовал, что команда не могла готовиться в нормальном режиме из-за отсутствия многих игроков, которые выступали за свои сборные.
«Я всегда считал, что для игроков выступление за сборную — это честь и мотивация, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — Их не было больше недели, они возвращаются в пятницу, а игра — в субботу. Такого в моей карьере еще не было.
Не лучшая ситуация по сравнению с клубами, которые не сталкиваются с этим, но ничего не поделаешь. Мы должны стараться играть как можно лучше».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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