Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гасперини: «Футболистов не было больше недели, они возвращаются в пятницу, а игра — в субботу»

09:18
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после завершения матча 8-го тура чемпионата Италии против «Специи» (0:0) посетовал, что команда не могла готовиться в нормальном режиме из-за отсутствия многих игроков, которые выступали за свои сборные.

«Я всегда считал, что для игроков выступление за сборную — это честь и мотивация, — цитирует тренера La Gazzetta dello Sport. — Их не было больше недели, они возвращаются в пятницу, а игра — в субботу. Такого в моей карьере еще не было.

Не лучшая ситуация по сравнению с клубами, которые не сталкиваются с этим, но ничего не поделаешь. Мы должны стараться играть как можно лучше».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир