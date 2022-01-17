Гасперини: «Это был сложный матч, но мы играли с «Интером» на равных»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:0).

«Мы играли очень хорошо. Это был сложный матч, но мы играли с ними на равных. Я думаю, что мы сделали немного больше, чем они, так как «Интер» сидел очень глубоко и ждал, когда мы совершим ошибку, чтобы прорваться через наши линии. Они использовали двух новых нападающих, и я думаю, что в целом мы заслужили чего-то большего», — приводит слова Гасперини DAZN.

«Интер» с 50 очками лидирует в турнирной таблице, «Аталанта» с 42 очками — на четвертой строчке.