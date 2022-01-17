Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 02:15

Гасперини: «Это был сложный матч, но мы играли с «Интером» на равных»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:0).

«Мы играли очень хорошо. Это был сложный матч, но мы играли с ними на равных. Я думаю, что мы сделали немного больше, чем они, так как «Интер» сидел очень глубоко и ждал, когда мы совершим ошибку, чтобы прорваться через наши линии. Они использовали двух новых нападающих, и я думаю, что в целом мы заслужили чего-то большего», — приводит слова Гасперини DAZN.

«Интер» с 50 очками лидирует в турнирной таблице, «Аталанта» с 42 очками — на четвертой строчке.

ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» и «Интер» не забили голов в матче чемпионата Италии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
7
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 2 : 0
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 2 : 4
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 1 : 0
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 0 : 0
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 - : -
17.01 20:30
Милан – Специя
 - : -
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости