Гасперини: «Если руководство «Аталанты» захочет, чтобы мы разошлись, я соглашусь на это без возражений»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьер Гасперини после поражения в заключительном туре чемпионата Италии против «Эмполи» (0:1) подвел итоги сезона.

«Это был сезон двух команд. Первая половина была позитивной, даже если мы все еще сожалеем о том, что не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Во второй половине сезона нам не хватило положительных результатов. К сожалению, сегодняшний матч является отражением того, что мы видели во второй половине сезона. Мы создавали много моментов, но не реализовывали их.

Я очень люблю этот необычный город и клуб. Теперь нам нужно сесть и поговорить, потому что пока у нас не было на это времени. В клубной иерархии произошли изменения с приходом новых людей, поэтому нам нужно обсудить наши идеи и посмотреть, что делать дальше. Я всегда буду благодарен этому клубу. Если они захотят, чтобы мы разошлись, я соглашусь на это без возражений. Самое главное — быть на одной волне и договориться о том, что нам нужно делать дальше. Последние 20 с лишним игр сезона должны заставить нас задуматься», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

По итогам сезона «Аталанта» впервые при Гасперини не смогла пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в серии А.