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Гальярдини покинул сборную Италии из-за подозрений на коронавирус

19:58
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Полузащитник «Интера»? и сборной Италии Роберто Гальярдини покинул расположение национальной команды из-за потенциального положительного теста на коронавирус, сообщает Итальянская федерация футбола (FIGC).

26-летний хавбек не участвовал в тренировках сборной в пятницу и субботу, он покинул тренировочную базу. Изначально предполагалось, что Гальярдини получил мышечную травму.

В начале октября у Гальярдини уже был коронавирус.

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