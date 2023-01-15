Гальярдини намекнул, что собирается уйти из «Интера» летом

Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини намекнул на то, что не хочет продлевать контракт с клубом и собирается уйти из команды летом.

«Я убежден, что добился успеха в карьере благодаря своему поведению и отношению к работе, я никогда не отлынивал. Не хочу получать мало игрового времени, потому что чувствую, что в хорошей форме и мне еще есть, что показать. Я хочу выходить на поле и демонстрировать свои лучшие качества. Посмотрим, что произойдет в июне, когда я приму решение», — приводит Football Italia слова Гальярдини.

Гальярдини выступает за «Интер» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 13 матчах команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 511 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт 28-летнего итальянца с клубом действует до конца июня 2023 года.