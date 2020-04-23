Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что в начале 2010-х хотел подписать в команду аргентинского нападающего Карлоса Тевеса. По словам Галлиани, он хотел увидеть связку Тевеса со Златаном Ибрагимовичем. В результате аргентинец остался в «Манчестер Сити».

— Развал «Милана» начался после ухода звезд, — цитирует Football Italia Галлиани, напомнившего о трансферах в «ПСЖ» Златана Ибрагимовича и Тиагу Силвы в 2012 году. — Мы выиграли скудетто в сезоне-2010/11, были близки в сезоне-2011/12, но проиграли его в концовке. Это наша мы хотели выиграть Кубок Италии и слишком вымотали Тиагу Силву. Если бы мы не задействовали его в полуфинале, все бы сложилось по-другому.

Конечно, если бы мы подписали Тевеса, мы бы выиграли скудетто в 2012-м. Я мечтал о связке нападающих Ибрагимович — Тевес, но это футбол, не сложилось.