«Галатасарай» ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Осимхена
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Галатасарай», сообщает журналист Фабрис Хоукинс.
По информации источника, клубы уже ведут переговоры о трансфере 25-летнего футболиста. Сам игрок согласен на аренду в «Галатасарае».
Осимхен пытался сменить клуб в летнее трансферное окно, но не сумел договориться о переходе ни в одну из команд. В итоге «Наполи» исключил нигерийца из заявки на сезон.
Нападающий выступает за неаполитанцев с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-0
|7
|
3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
8
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
9
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
13
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
14
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
17
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
18
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.09
|00:00
|
Милан – Венеция
|- : -
|15.09
|00:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|15.09
|00:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|15.09
|00:00
|
Комо – Болонья
|- : -
|15.09
|00:00
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|15.09
|00:00
|
Дженоа – Рома
|- : -
|15.09
|00:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|15.09
|00:00
|
Монца – Интер
|- : -
|15.09
|00:00
|
Парма – Удинезе
|- : -
|15.09
|00:00
|
Торино – Лечче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
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