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Гаджиев — о Кокорине в «Арисе»: «Кому-то нравится более вальяжная обстановка, лишь бы деньги платили»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что российский нападающий Александр Кокорин никогда не имел большого желания достигнуть максимума в футболе.

«Тут все зависело от намерений самого Кокорина. Кто-то предпочитает поиграть в конце карьеры на высоком уровне, кому-то нравится более вальяжная обстановка, лишь бы деньги платили. У Кокорина большого желания достигать максимума никогда не было. Поэтому он на уровень своих возможностей так и не вышел. Его потенциал заметно выше того, что Саша показывал даже в лучшие годы своей карьеры», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Российский форвард был признан самым ценным игроком прошлого сезона чемпионата Кипра.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-kokorin-v-arise-komu-to-nravitsya-bolee-valyazhnaya-obstanovka-lish-byi-dengi-platili
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Гаджи Гаджиев
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2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
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 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
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