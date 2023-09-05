Гаджиев — о Кокорине в «Арисе»: «Кому-то нравится более вальяжная обстановка, лишь бы деньги платили»

Бывший тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что российский нападающий Александр Кокорин никогда не имел большого желания достигнуть максимума в футболе.

«Тут все зависело от намерений самого Кокорина. Кто-то предпочитает поиграть в конце карьеры на высоком уровне, кому-то нравится более вальяжная обстановка, лишь бы деньги платили. У Кокорина большого желания достигать максимума никогда не было. Поэтому он на уровень своих возможностей так и не вышел. Его потенциал заметно выше того, что Саша показывал даже в лучшие годы своей карьеры», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

5 сентября «Арис» объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Кокорин уже выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он провел 30 матчей за «Арис», в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами. Российский форвард был признан самым ценным игроком прошлого сезона чемпионата Кипра.