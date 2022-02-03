Гаджиев: «Если Кокорин не сможет справиться со своими трудностями, то надо ехать домой»

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Никто не знает того, вернется ли Кокорин в Россию предстоящим летом или нет. Тут все целиком и полностью зависит от него самого, — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru. — Главное, чтобы хватило характера, он ведь одаренный футболист. Если ему там непросто и некомфортно, то тогда надо менять обстановку. Не можешь справиться со своими трудностями, надо ехать домой. Но со стороны об этой ситуации говорить сложно, так как мы с вами многих нюансов в этой истории просто не знаем, а от них может много зависеть».

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года. За это время форвард сыграл девять матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт российского футболист с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.