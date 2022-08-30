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Гаджиев: «С каждым днем вера ослабляется, что Кокорин еще может заиграть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный переход российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Аполлон».

«Конечно, с каждым днем вера ослабляется, что Кокорин еще может заиграть, потому что слишком долго все это длится. Он игрок со способностями и задатками, очевидно, что он в полной мере себя не реализовал. К способностям нужно прибавлять профессионализм, которого ему не хватило. Он не играл на уровне своих способностей. Нет ничего удивительного в том, что он отказался от перехода «Арис», я бы удивился, если бы он отказался от перехода в «Барселону», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

Как стало известно «СЭ», нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин находится в одном шаге от перехода в «Арис» из Лимасола.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-o-vozmozhnom-perekhode-kokorina-v-apollon-s-kazhdym-dnyem-vera-oslablyaetsya-chto-on-eshchye-1348693/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
Гаджи Гаджиев
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