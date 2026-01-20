Фюллкруг забил первый гол за «Милан» со сломанным пальцем

Нападающий «Милана» Никлас Фюллкруг проявил настоящую стойкость, забив свой первый гол за итальянскую команду, несмотря на травму. В матче 21-го тура Серии А его точный удар принес «россонери» минимальную победу над «Лечче» со счетом 1:0.

После игры 32-летний немецкий форвард подтвердил, что вышел на поле со сломанным пальцем ноги. «Это не секрет. Мне просто нужно справляться с болью и ситуацией. Я немец. Мы сильные, мы можем терпеть боль. Я справлюсь с этим, я не хочу пропускать ни одного матча за «Милан», — заявил Фюллкруг в интервью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что на восстановление после травмы игроку потребуется около двух недель, однако он принял решение помочь команде в важном матче.

Фюллкруг присоединился к «Милану» на правах аренды из «Вест Хэма» 2 января. Этот гол стал для него первым в пяти проведенных матчах за итальянскую команду.