Футболисты «Ювентуса» могут столкнуться с задержками по зарплате
«Ювентус» обратился к футболистам с просьбой согласиться на четырехмесячную задержку зарплаты, утверждает Corriere dello Sport.
Аналогичное соглашение было заключено в минувшем сезоне, чтобы снизить финансовые трудности клуба, связанные с пандемией коронавируса. Тогда игрокам задержали выплаты за март, апрель, май и июнь.
На сей раз руководство может столкнуться с определенными трудностями в переговорах, поскольку контракты некоторых игроков заканчиваются, а кое-кто не намерен связывать свое будущее с «Ювентусом» после июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю