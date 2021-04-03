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Футболисты «Ювентуса» могут столкнуться с задержками по зарплате

17:14
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«Ювентус» обратился к футболистам с просьбой согласиться на четырехмесячную задержку зарплаты, утверждает Corriere dello Sport.

Аналогичное соглашение было заключено в минувшем сезоне, чтобы снизить финансовые трудности клуба, связанные с пандемией коронавируса. Тогда игрокам задержали выплаты за март, апрель, май и июнь.

На сей раз руководство может столкнуться с определенными трудностями в переговорах, поскольку контракты некоторых игроков заканчиваются, а кое-кто не намерен связывать свое будущее с «Ювентусом» после июня 2021 года.

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