Футболисты «Ромы» недовольны методами работы Моуринью

Между некоторыми игроками «Ромы» и главным тренером команды Жозе Моуринью возник конфликт, утверждает Il Messaggero.

Часть команды потеряла веру в тренера. Они считают его методы работы старомодными и неэффективными, а также не верят, что новые подписания на трансферном рынке по итогу помогут достичь поставленных перед клубом целей.

Главный тренер «Ромы» устроил разнос команде после поражения от «Интера» в 1/4 финала Кубка Италии, заявив, что «у футболистов нет яиц, и им нужно идти в третий дивизион чемпионата страны».

Встреча «Интер» — «Рома» прошла во вторник, 8 февраля, в Милане и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов страны.

Подобный результат привел тренера в бешенство, и он заявил игрокам, что они «обделались» уже в первую 10-минутку матча.